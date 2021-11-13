«Барселона» предложит Гави новый контракт

17-летний хавбек Гави вскоре получит новый контракт от руководства каталонской «Барселоны», утверждает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист сообщает, что «сине-гранатовые» подготовили для талантливого полузащитника долгосрочное соглашение. Новый наставник команды Хави Эрнандес является одним из инициаторов этой сделки.

В текущем сезоне испанского чемпионата Гави провел десять матчей и отметился одной результативной передачей.

Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.