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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» продаст Бэйла по решению Анчелотти

13 Ноября 2021 • 09:58 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал указание расстаться с валлийским вингером Гаретом Бэйлом, утверждает Goal.com. Итальянский специалист уже сообщил о своем решении руководству «бланкос».

Анчелотти решил, что игра за «королевский» клуб уже давно не является главным приоритетом полузащитника. В связи с этим «Реал» выставит Гарета на трансфер в январе. Одним из претендентов на Бэйла называется лондонский «Тоттенхэм». Новый рулевой «шпор» Антонио Конте лично настаивает на возвращении валлийца.

В текущем сезоне Ла Лиги 32-летний футболист поучаствовал всего в трех матчах мадридского гранда, в которых отметился одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Гарет Бэйл
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