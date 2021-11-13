«Реал» продаст Бэйла по решению Анчелотти

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал указание расстаться с валлийским вингером Гаретом Бэйлом, утверждает Goal.com. Итальянский специалист уже сообщил о своем решении руководству «бланкос».

Анчелотти решил, что игра за «королевский» клуб уже давно не является главным приоритетом полузащитника. В связи с этим «Реал» выставит Гарета на трансфер в январе. Одним из претендентов на Бэйла называется лондонский «Тоттенхэм». Новый рулевой «шпор» Антонио Конте лично настаивает на возвращении валлийца.

В текущем сезоне Ла Лиги 32-летний футболист поучаствовал всего в трех матчах мадридского гранда, в которых отметился одним голом.