Алвес прокомментировал возвращение в «Барселону»

38-летний бразильский защитник Дани Алвес, вернувшийся в каталонскую «Барселону», поделился эмоциями от перехода.

«Наконец-то я этого дождался. Не знал, что это займет так много времени, но я надеялся еще сыграть за «Барселону». Я вернулся домой и стал одним из «сине-гранатовых». Пока не знаю, как долго будет длиться этот сон, но не хочу, чтобы он заканчивался. До встречи!», - гласит сообщение опытного футболиста в инстаграм-аккаунте.

Дани перебрался на «Камп Ноу» в статусе свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение, которое рассчитано до окончания сезона-2021/2022.