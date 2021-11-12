«Барселона» сообщила, что за каталонский клуб снова будет играть 38-летний бразилец Дани Алвес.

О трансфере официально стало известно сегодня, 12 ноября. Игрок вернулся в стан «сине-гранатовых» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

До этого СМИ сообщали, что в возвращении Дани Алвеса был заинтересован новый наставник «Барселоны» Хави

Ранее против возвращения Алвеса выступил экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман. До этого футболист защищал цвета «Сан-Паулу».

В ближайшем поединке Примеры «Барселона» 20 ноября примет «Эспаньол».