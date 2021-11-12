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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса официально

12 Ноября 2021 • 23:36 Комментировать

«Барселона» сообщила, что за каталонский клуб снова будет играть 38-летний бразилец Дани Алвес.

О трансфере официально стало известно сегодня, 12 ноября. Игрок вернулся в стан «сине-гранатовых» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

До этого СМИ сообщали, что в возвращении Дани Алвеса был заинтересован новый наставник «Барселоны» Хави

Ранее против возвращения Алвеса выступил экс-тренер «Барселоны» Рональд Куман. До этого футболист защищал цвета «Сан-Паулу». 

В ближайшем поединке Примеры «Барселона» 20 ноября примет «Эспаньол».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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