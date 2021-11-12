Дани Алвес согласовал контракт с «Барселоной»

Бразильский защитник Дани Алвес снова будет выступать за «Барселону». Стороны уже согласовали условия соглашения, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Уточняется, что договор будет рассчитан на один сезон. Сейчас «сине-гранатовые» ждут одобрения сделки со стороны руководства Ла Лиги. Новый наставник каталонского клуба Хави был заинтересован в том, чтобы бразилец вернулся на «Камп Ноу».

Ранее против возвращения Алвеса выступил экс-наставник «Барселоны» Рональд Куман.

Сейчас Алвес является свободным агентом. До этого футболист защищал цвета «Сан-Паулу».

В ближайшем поединке Примеры «Барселона» 20 ноября примет «Эспаньол».