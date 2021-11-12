У «ПСЖ» будет последний шанс что-то заработать на продаже Килиана Мбаппе в январе, ведь действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона. Журналист Альберто Перейро в эфире радиосети Onda Cero сообщил о том, что «Реал» сделает «ПСЖ» предложение по Мбаппе в зимнее трансферное окно.

Ранее Килиан Мбаппе говорил о своём желании примерить футболку «Реала». Минувшим летом форвард просил «ПСЖ» продать его, но сделка так и не состоялась. Поговаривали, что клубы не сошлись в сумме трансфера.

Если «ПСЖ» откажется продать Килиана Мбаппе в январе, летом игрок может перебраться в «Реал» бесплатно.