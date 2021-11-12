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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» готовит предложение по Мбаппе слухи

12 Ноября 2021 • 17:49 Комментировать (1)

У «ПСЖ» будет последний шанс что-то заработать на продаже Килиана Мбаппе в январе, ведь действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона. Журналист Альберто Перейро в эфире радиосети Onda Cero сообщил о том, что «Реал» сделает «ПСЖ» предложение по Мбаппе в зимнее трансферное окно.

Ранее Килиан Мбаппе говорил о своём желании примерить футболку «Реала». Минувшим летом форвард просил «ПСЖ» продать его, но сделка так и не состоялась. Поговаривали, что клубы не сошлись в сумме трансфера.

Если «ПСЖ» откажется продать Килиана Мбаппе в январе, летом игрок может перебраться в «Реал» бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
АнтиУкр
12 Ноября 2021 в 18:03
Этот переход как пишут по слухам ,куда реальнее ,чем переход того же Кейна в МС .Так как сам Мбаппе хочет уйти с ПСЖ , а с Кейном неоднозначно всё .Трансфер в любом случаи будет ,не зимой так летом.
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