​Агуэро отреагировал на слухи о завершении карьеры

Ходят слухи, что Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем, которые проявились недавно в одном из матчей за «Барселону». Аргентинский футболист решил сделать публикацию в «Твиттере».

«Учитывая слухи, сообщаю, что я следую указаниям клубных врачей – я сдаю анализы и прохожу лечение. Посмотрим, каким будет прогресс через 90 дней. Я всегда сохраняю позитив», - написал Агуэро.

Напомним, что ранее «Барселона» сообщила, что Серхио Агуэро пропустит как минимум три месяца. Аргентинец после летнего перехода и восстановления от травмы успел провести за «сине-гранатовых» только пять матчей и забить один мяч.