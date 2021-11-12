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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави одобрил возвращение Дани Алвеса в «Барселону» слухи

12 Ноября 2021 • 16:49 Комментировать

Всё идёт к тому, что Дани Алвес снова примерит на себе футболку «Барселоны». Испанский Sport сообщает на своих страницах о том, что новоиспечённый главный тренер «сине-гранатовых» Хави уже успел одобрить переход опытного бразильца.

38-летний Дани Алвес с сентября находится без клуба после ухода из «Сан-Паулу». За «Барселону» бразилец выступал в период с 2008 по 2016 год. За восемь сезонов Алвес провёл 391 матч во всех соревнованиях, забил 21 гол и отдал 101 результативный пас.

Ранее появлялась информация о том, что Дани Алвес надеется сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Хави Эрнандес трансферы футбола - зима 2022
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