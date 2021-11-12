​Первый штраф при Хави заплатит Дембеле

На этой неделе Хави приступил к работе в «Барселоне». Испанские СМИ рассказывали о том, что новоиспечённый тренер «сине-гранатовых» установил целый ряд правил, в том числе касающиеся опозданий. По данным ESPN, первый штраф при Хави в «Барселоне» заплатит нападающий Усман Дембеле. Он опоздал на базу на 3 минуты, приехав в 8:33 по местному времени. Занятие начиналось в 10:00, а по правилам футболисты должны прибывать на базу за полтора часа до его начала.

«Барселона» на сегодняшний день располагается только на девятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. Ближайший матч команда проведёт 20 ноября против «Эспаньола».