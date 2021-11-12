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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Первый штраф при Хави заплатит Дембеле

12 Ноября 2021 • 14:51 Комментировать (1)

На этой неделе Хави приступил к работе в «Барселоне». Испанские СМИ рассказывали о том, что новоиспечённый тренер «сине-гранатовых» установил целый ряд правил, в том числе касающиеся опозданий. По данным ESPN, первый штраф при Хави в «Барселоне» заплатит нападающий Усман Дембеле. Он опоздал на базу на 3 минуты, приехав в 8:33 по местному времени. Занятие начиналось в 10:00, а по правилам футболисты должны прибывать на базу за полтора часа до его начала.

«Барселона» на сегодняшний день располагается только на девятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. Ближайший матч команда проведёт 20 ноября против «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Sergo
12 Ноября 2021 в 15:05
лучше бы колено преклонили перед обиженным
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