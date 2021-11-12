Форвард «Реала» может перейти в «Севилью»

Нападающий Мариано Диас, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», имеет вариант продолжения карьеры в другом испанском клубе.

Согласно сведениям журналистов Fichajes, 28-летнего форварда планирует подписать «Севилья». Диас может заменить на острие атаки андалусийцев Юссефа Эн-Несери, которого могут продать в ближайшем будущем.

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мариано составляет всего десять миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании нападающий поучаствовал лишь в одном поединке, отметившись голевой передачей.