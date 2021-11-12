Хесе: «Однажды Мбаппе станет игроком «Реала»

Испанский футболист Хесе Родригес, известный по выступлениям за «ПСЖ» и мадридский «Реал», поделился мнением о будущем французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Когда я выступал в Париже, Килиан сказал мне, что хотел бы перейти в «Реал». Без понятия, когда это произойдет. Сейчас тяжело что-то планировать. Но я уверен, что однажды он окажется в «королевском» клубе», - передает слова Родригеса Le10sport.

22-летний француз защищает цвета «ПСЖ» с лета 2018 года. Он связан контрактными обязательствами с клубом до середины 2022 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Мбаппе составляет 160 миллионов евро.