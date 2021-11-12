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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро может уйти из футбола из-за проблем с сердцем

12 Ноября 2021 • 12:13 Комментировать

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро, перешедший прошлым летом в каталонскую «Барселону», может завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщается на страницах AS.

Источник отмечает, что 33-летний бомбардир прошел медицинское обследование, которое выявило у него серьезные проблемы с сердцем. Из-за этого может быть принято решение об уходе Серхио из спорта.

Агуэро испытал недомогание во время поединка чемпионата Испании против «Алавеса». Игрока заменили в концовке первого тайма из-за болевых ощущений в груди и тахикардии.

В этом сезоне аргентинец сыграл четыре матча в Ла Лиге и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро
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