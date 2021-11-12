Пуйоль может стать спортивным директором «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль намерен вернуться в каталонский клуб. Он готов занять одну из руководящих должностей в структуре «сине-гранатовых», об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Карлес заинтересован в работе на посту спортивного директора клуба. Он может сменить на этой должности Рамона Планеса.

Пуйоль является легендой «сине-гранатовых». В бытность футболистом Карлес защищал цвета «Барселоны» с 1999 по 2014 год.

Напомним, что недавно в команде сменился главный тренер. Вместо Рональда Кумана, провалившего старт сезона, руководить коллективом будет Хави Эрнандес.