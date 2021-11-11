«Валенсия» предложит новый контракт защитнику, которым интересуется «Барселона»

Защитник Хосе Гайя может получить новый контракт от руководства «Валенсии», рапортуют журналисты COPE. Боссы «летучих мышей» довольны игрой футболиста и готовы пролонгировать с ним сотрудничество на пять лет.

Действующее трудовое соглашение Гайи с клубом истекает летом 2023 года. Ранее ходили слухи об интересе к 26-летнему исполнителю со стороны каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне на счету защитника два забитых мяча и две голевые передачи в девяти поединках испанского чемпионата. Трансферная стоимость Хосе оценивается в 35 миллионов евро.