Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 170 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» предложит новый контракт защитнику, которым интересуется «Барселона»

11 Ноября 2021 • 10:31 Комментировать

Защитник Хосе Гайя может получить новый контракт от руководства «Валенсии», рапортуют журналисты COPE. Боссы «летучих мышей» довольны игрой футболиста и готовы пролонгировать с ним сотрудничество на пять лет.

Действующее трудовое соглашение Гайи с клубом истекает летом 2023 года. Ранее ходили слухи об интересе к 26-летнему исполнителю со стороны каталонской «Барселоны».

В нынешнем сезоне на счету защитника два забитых мяча и две голевые передачи в девяти поединках испанского чемпионата. Трансферная стоимость Хосе оценивается в 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хосе Гайя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Ноября
10:31 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» предложит новый контракт защитнику, которым интересуется «Барселона»
09:22 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на полузащитника сборной Германии
09:10 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет вернуть Бэйла в «Тоттенхэм»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Марез может сменить «Манчестер Сити» на испанский гранд
08:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти заявил, что его не привлекает работа в сборной Италии
00:39 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес не нужен «Барселоне» как игрок, но он может получить работу в структуре клуба 1
00:14 · Италия. Серия А
«Кокорин продолжит отдыхать»: «Реал» согласился отдать своего форварда в аренду «Фиорентине» 1
10 Ноября
23:30 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Барселоны» запросил расторжение контракта спустя пару дней после назначения Хави 1
22:19 · Испания. Ла Лига
«Реал» надеется продлить контракт Милитао 1
21:11 · Испания. Ла Лига
Каземиро: «Буду хвастаться внукам, что играл бок о бок с Модричем и Кроосом» 1
20:56 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» не собирается продлевать контракт Черышева 1 слухи
18:35 · Испания. Ла Лига
​Друг Кумана: «Хави пришёл в «Барселону», потому что там нет Месси» 4
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Селюк – о карьере Туре: «Жалею, что мы поругались с Гвардиолой» 2
14:58 · Англия. Премьер-лига
​Хави задумал вернуть Тринкана слухи
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов потратиться на трансфер Кунде
Все новости
Рекомендуем