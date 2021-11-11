Анчелотти заявил, что его не привлекает работа в сборной Италии

Известному футбольному тренеру Карло Анчелотти задали вопрос о возможной работе в национальной сборной Италии. Его слова передает ESPN.

По этому поводу специалист ответил следующее: «Даже не знаю. Меня больше привлекает ежедневная работа. Меня посещали мысли о работе в национальной команде, однако не думаю, что мне это необходимо».

Напомним, что в настоящий момент «Папа Карло» занимает пост наставника мадридского «Реала».

Пост рулевого сборной Италии занимает Роберто Манчини. Под его руководством «скуадра адзурра» выиграла чемпионат Европы-2020. Контракт тренера рассчитан еще на пять лет.