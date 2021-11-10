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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Друг Кумана: «Хави пришёл в «Барселону», потому что там нет Месси»

10 Ноября 2021 • 18:35 Комментировать

Журналист Луис Канут, являющийся другом экс-тренера «Барселоны» Рональда Кумана, высказался по поводу назначения Хави в каталонском клубе.

«Если бы Хави пришёл в «Барселону» с Лионелем Месси, он не был бы лидером. Лидером там был Месси. Теперь Хави пришёл в «Барселону», потому что там Месси больше нет», - слова журналиста приводит La Porteria на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что Хави был представлен в качестве главного тренера «Барселоны» в понедельник, 8 ноября. Во вторник испанец приступил к работе с командой, которая сейчас занимает лишь девятое место в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хави Эрнандес
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