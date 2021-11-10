Названы сроки восстановления Фати после очередной травмы

Стали известны сроки восстановления нападающего каталонской «Барселоны» Ансу Фати после очередной травмы. По данным журналистов Mundo Deportivo, повреждение игрока оказалось не столь серьезным, как предполагалось. Ожидается, что Фати проведет в лазарете порядка трех недель.

Футболист травмировался в поединке чемпионата Испании против «Сельты» (3:3). «Сине-гранатовые» тогда упустили победу, выигрывая после первого тайма со счетом 3:0.

Ранее Ансу пропустил около девяти месяцев из-за травмы колена и вернулся на поле в сентябре. Форвард провел пять матчей в Примере и забил три мяча.