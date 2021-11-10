​«Атлетико» сообщил о травме Триппьера

«Атлетико» проинформировал общественность о попадании в лазарет защитника Кирана Триппьера. Англичанин имеет проблемы с левым плечом. 31-летнему футболисты предстоят сеансы реабилитации и физиотерапии. Сроки восстановления Триппьера не называются.

В сезоне 2021/2022 Киран Триппьер принял участие в 15 матчах «Атлетико» из 16. Результативными действиями английский защитник не отмечался.

На текущий момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского чемпионата. От лидирующего «Реала Сосьедад» мадридская команда отстаёт на пять очков, проведя на одну игру меньше.