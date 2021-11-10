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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дани Алвес может вернуться в «Барселону» - запланированы переговоры слухи

10 Ноября 2021 • 08:46 Комментировать

Дани Алвесу 38 лет, но вешать бутсы на гвоздь он не торопится. Как сообщает бразильский UOL, на этой неделе защитник проведёт переговоры с «Барселоной» о возможном возвращении в клуб в январе.

Отмечается, что Дани Алвес, несмотря на возраст, рассчитывает сыграть на чемпионате мира в Катаре через год. Возвращение в «Барселону» может помочь бразильцу в реализации этого плана.

Стоит сказать, что в настоящий момент Дани Алвес не имеет клуба – в сентябре он ушёл из «Сан-Паулу». Что касается потенциального возвращения в «Барселону», то решающим должно оказаться слово нового тренера команды Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес трансферы футбола - зима 2022
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