Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 271 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави наводит порядок: тренер запретил Пике стать гостем ток-шоу

10 Ноября 2021 • 08:24 Комментировать

Хави возглавил «Барселону». Молодому тренеру предстоит решить игровые проблемы команды, но прежде он рассчитывает навести порядок в коллективе. Во вторник сообщалось, что Хави ввёл более жёсткие правила для футболистов. Теперь же появилась информация о том, что тренер запретил Херарду Пике стать гостем ток-шоу El Hormiguero на следующей неделе.

Как сообщает Marca со ссылкой на программу El Partidazo, Хави не нравится то, что за последнее время Пике часто становится гостем шоу и мероприятий, которые почти не связаны с футболом. Тренер хочет, чтобы все игроки сосредоточились на своей работе на тренировках и на поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Херард Пике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
09:38 · Испания. Ла Лига
​Контракт Фалькао будет продлён
09:24 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» сообщил о травме Триппьера
09:18 · Испания. Ла Лига
«Бенфика» хочет подписать игрока «Барселоны», которым интересовался «Спартак»
08:46 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес может вернуться в «Барселону» - запланированы переговоры слухи
08:24 · Испания. Ла Лига
​Хави наводит порядок: тренер запретил Пике стать гостем ток-шоу
00:51 · Испания. Ла Лига
«Желаю удачи, но только не в матчах с «Реалом»: Карвахаль поприветствовал Хави
00:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп запросил у «Ливерпуля» трансфер лидера «Реал Сосьедада» слухи
00:32 · Испания. Ла Лига
Если Дембеле подпишет новый контракт с «Барселоной», то его зарплата будет зависеть от игрового времени 1
09 Ноября
23:52 · Испания. Ла Лига
Мбаппе предпочитает играть под руководством Клоппа, а не Анчелотти слухи
22:46 · Италия. Серия А
Кесси пока склоняется к выбору в пользу «Реала» слухи
22:05 · Испания. Ла Лига
Хави начал чистку в «Барселоне»: уволен физиотерапевт и тренер по физподготовке 1
20:49 · Испания. Ла Лига
Дешам надеется, что «Золотой мяч» достанется Бензема 1
16:47 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» показала кадры с первой тренировки Хави 2 видео
16:20 · Испания. Ла Лига
​Хави ужесточил правила для футболистов «Барселоны» 8 слухи
14:43 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола допустил переход Стерлинга в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем