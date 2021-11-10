​Хави наводит порядок: тренер запретил Пике стать гостем ток-шоу

Хави возглавил «Барселону». Молодому тренеру предстоит решить игровые проблемы команды, но прежде он рассчитывает навести порядок в коллективе. Во вторник сообщалось, что Хави ввёл более жёсткие правила для футболистов. Теперь же появилась информация о том, что тренер запретил Херарду Пике стать гостем ток-шоу El Hormiguero на следующей неделе.

Как сообщает Marca со ссылкой на программу El Partidazo, Хави не нравится то, что за последнее время Пике часто становится гостем шоу и мероприятий, которые почти не связаны с футболом. Тренер хочет, чтобы все игроки сосредоточились на своей работе на тренировках и на поле.