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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави ужесточил правила для футболистов «Барселоны» слухи

09 Ноября 2021 • 16:20 Комментировать (1)

Во вторник Хави приступил к работе с «Барселоной», проведя первую тренировку. Как сообщает AS, новоиспечённый рулевой «сине-гранатовых» ужесточил правила для футболистов команды.

Так, футболистам теперь нужно прибывать на базу за полтора часа до начала тренировки. Обедать они должны исключительно на базе, придерживаясь рекомендаций диетолога.

Хави ввёл штрафы, которые будут расти в геометрической прогрессии. Например, если игрок опаздывает на тренировку впервые, он платит 100 евро. За повторное нарушение он платит 200 евро, за третье – 400 евро и так далее.

За двое суток до начала матча футболистам запрещено приходить домой позднее полуночи. Хави запретил игрокам заниматься экстримом (например, сёрфингом) и будет следить за их частными перелётами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
09 Ноября 2021 в 16:31
ай.. ха-ха-ха.. воц шо жизь в пустыне делаец.. скора-скора начнуть в хаву какашками кидаца.. кароч запасаемся пенным и чипсами.. )))
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