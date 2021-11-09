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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Коутиньо высказался по поводу информации о своём отказе выйти на поле

09 Ноября 2021 • 11:33 Комментировать

Ходили слухи, что атакующий хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался выходить на замену в последней игре Ла Лиги против «Сельты» (ничья 3:3). Сам бразилец дал комментарий по поводу этой информации.

«Я был очень удивлён, когда увидел эту новость, потому что за всю карьеру я никогда не проявлял непрофессионализм. Где бы я ни играл, я всегда всех уважал. Журналисты всегда верят во многое», - высказался Коутиньо, чьи слова на своих страницах приводит Mirror.

В нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» 11 матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. В них бразилец отметился одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
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