​Коутиньо высказался по поводу информации о своём отказе выйти на поле

Ходили слухи, что атакующий хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался выходить на замену в последней игре Ла Лиги против «Сельты» (ничья 3:3). Сам бразилец дал комментарий по поводу этой информации.

«Я был очень удивлён, когда увидел эту новость, потому что за всю карьеру я никогда не проявлял непрофессионализм. Где бы я ни играл, я всегда всех уважал. Журналисты всегда верят во многое», - высказался Коутиньо, чьи слова на своих страницах приводит Mirror.

В нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» 11 матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. В них бразилец отметился одним голом.