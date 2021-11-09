«Атлетико» решил продать Фелиша

В мадридском «Атлетико» окончательно разочаровались в португальском форварде Жоау Фелише, сообщает Todofichajes. Если верить испанским СМИ, боссы столичного клуба готовы продать игрока и ждут выгодных предложений.

Напомним, что «матрасники» потратили на трансфер Фелиша 120 миллионов евро. Игрок отлично выступал за лиссабонскую «Бенфику», однако в Испании у него не заладилось.

В СМИ сообщается об интересе к 21-летнему футболисту со стороны нескольких топ-клубов АПЛ.

Контракт португальца рассчитан до лета 2026 года, его текущая трансферная стоимость составляет 70 миллионов.