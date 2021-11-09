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Чемпионат Испании. Ла Лига

​СМИ рассказали о первых решениях Хави в «Барселоне» слухи

09 Ноября 2021 • 10:39 Комментировать (1)

В понедельник Хави Эрнандес был представлен в качестве главного тренера «Барселоны». Вскоре после этого в программе DirectoGol было рассказано о первых решениях Хави в каталонском клубе.

Так, например, Херарду Пике больше не будет разрешено уезжать из расположения клуба по своим делам. Команда будет больше времени проводить на базе, а персональные тренировки будут запрещены.

Также стоит сказать о том, что Хави собирается контролировать действия футболистов в социальных сетях. По его мнению, стиль игры «Барселоны» не подлежит обсуждению среди игроков.

Первый матч у руля «Барселоны» Хави проведёт 20 ноября, когда «сине-гранатовые» сыграют против «Эспаньола».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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Pol-black
09 Ноября 2021 в 11:06
Пике обидится.
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