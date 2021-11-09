Линекер отреагировал на приход Хави в «Барселону»

Экс-игрок национальной сборной Англии, а ныне футбольный аналитик Гари Линекер поделился эмоциями от назначения испанца Хави Эрнандеса новым главным тренером каталонской «Барселоны».

«Прекрасный выбор. Хочу пожелать Хави всего самого лучшего. Успехов», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

41-летний специалист подписал с «сине-гранатовыми» долгосрочное соглашение, рассчитанное до середины 2024 года. На посту рулевого Эрнандес сменил голландца Рональда Кумана, уволенного за провальные результаты в этом сезоне.

По итогам 11 туров Ла Лиги «Барса» имеет 16 баллов и идет лишь на девятой позиции в турнирной таблице.