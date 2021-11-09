Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 212 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» решил подписать главную звезду «Реала»

09 Ноября 2021 • 08:59 Комментировать (3)

Главная звезда мадридского «Реала» Карим Бензема может сменить клубную прописку, об этом рапортует El Nacional. Подписать нападающего планирует французский «ПСЖ». Парижане хотят осуществить сделку в 2023 году, когда 33-летний голеадор станет свободным агентом.

Руководство вице-чемпиона Лиги 1 рассматривает Бензема в качестве замены Килиану Мбаппе, которого собирается подписать «королевский» клуб.

Стоит отметить, что сам Карим не против провести остаток карьеры у себя на родине.

Цвета мадридского гранда форвард защищает с лета 2009 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость составляет 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 11:11
Реал так распродаст всех игроков и играть неким будет )) Мбаппе идёт в Реал ,чтоб составить грозный дуэт с Бензой ,а тут такое дело )
Кришна
09 Ноября 2021 в 11:27
Пока мбаппе доползет до реала, бенза уже на пенсию уйдёт)
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 11:32
До лета придётся потерпеть ) Я думаю Бенза и сам не уйдёт и захочет сыграть с Мбаппе
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
11:33 · Испания. Ла Лига
​Коутиньо высказался по поводу информации о своём отказе выйти на поле
11:17 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» решил продать Фелиша
10:39 · Испания. Ла Лига
​СМИ рассказали о первых решениях Хави в «Барселоне» 1 слухи
10:21 · Испания. Ла Лига
Линекер отреагировал на приход Хави в «Барселону»
10:08 · Испания. Ла Лига
Фалькао выбыл из строя на 3-4 недели
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Ла Лиге
08:46 · Испания. Ла Лига
​Игроки «Барселоны» недовольны отношением Коутиньо слухи
08:29 · Испания. Ла Лига
​На презентации Хави фанаты оскорбляли «ПСЖ» 3
08:10 · Испания. Ла Лига
Месси хочет переманить в «ПСЖ» защитника «Барселоны»
08 Ноября
22:36 · Испания. Ла Лига
Месси хочет видеть в «ПСЖ» Жорди Альбу 2
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может подписать ​Триппьера слухи
21:56 · Испания. Ла Лига
Ракитич признался, что хотел бы выступать за «ПСЖ» 1
17:55 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Месси пожелал мне удачи» 2
17:47 · Испания. Ла Лига
​Хави подтвердил, что его звали в сборную Бразилии
16:48 · Испания. Ла Лига
​Лапорта: «Хави будет сложнее, чем было Гвардиоле»
Все новости
Рекомендуем