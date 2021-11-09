«ПСЖ» решил подписать главную звезду «Реала»

Главная звезда мадридского «Реала» Карим Бензема может сменить клубную прописку, об этом рапортует El Nacional. Подписать нападающего планирует французский «ПСЖ». Парижане хотят осуществить сделку в 2023 году, когда 33-летний голеадор станет свободным агентом.

Руководство вице-чемпиона Лиги 1 рассматривает Бензема в качестве замены Килиану Мбаппе, которого собирается подписать «королевский» клуб.

Стоит отметить, что сам Карим не против провести остаток карьеры у себя на родине.

Цвета мадридского гранда форвард защищает с лета 2009 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость составляет 25 миллионов евро.