Футболистам «Барселоны» надоело отношение Филиппе Коутиньо к тренировкам и играм. Об этом на своей страничке в «Твиттере» написал журналист Альберт Роже.

Ранее появлялась информация о том, что Филиппе Коутиньо отказался выходить на замену в матче чемпионата Испании против «Сельты», который проходил на минувших выходных и завершился со счётом 3:3. Роже пишет, что после игры один из лидеров «Барселоны» провёл беседу с бразильцем.

Филиппе Коутиньо в сезоне 2021/2022 провёл за «Барселону» 11 матчей. В них бразильский футболист отметился одним забитым мячом, расписавшись в воротах «Валенсии».