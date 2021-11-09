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Чемпионат Испании. Ла Лига

​На презентации Хави фанаты оскорбляли «ПСЖ»

09 Ноября 2021 • 08:29 Комментировать

В понедельник тысячи фанатов «Барселоны» собрались на «Камп Ноу», чтобы понаблюдать за представлением Хави в качестве главного тренера команды. В сети появилось видео с трибуны стадиона, на котором отчётливо слышно, как поклонники каталонского клуба скандируют оскорбления в адрес «ПСЖ». В своей кричалке болельщики «сине-гранатовых» сопоставляли французский клуб с девушкой с пониженной социальной ответственностью.

Стоит напомнить, что летом в «ПСЖ» из «Барселоны» перебрался Лионель Месси. Аргентинец ушёл как свободный агент в связи с истечением срока его контракта. Каталонцы не смогли подписать с Месси новый договор из-за финансовых трудностей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес
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