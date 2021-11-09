Месси хочет переманить в «ПСЖ» защитника «Барселоны»

Испанский защитник Хорди Альба может покинуть каталонскую «Барселону» и продолжить карьеру во французском чемпионате. По сообщениям El Nacional, заполучить в свои ряды 32-летнего футболиста желает «ПСЖ».

Одним из инициаторов трансфера выступает аргентинский форвард Лионель Месси, который хорошо знаком с Хорди по совместным выступлениям за «сине-гранатовых». Сам Альба может решиться на смену клубной прописки, поскольку никак не договорится с руководством «Барсы» о повышении заработной платы.

Трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2024 года, его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.