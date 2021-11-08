Месси хочет видеть в «ПСЖ» Жорди Альбу

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может оказаться в чемпионате Франции. 32-летнего испанского футболиста может заполучить «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По данным источника, «сине-гранатовые» пытаются уговорить Альбу согласиться на серьезное уменьшение зарплаты. Игроку новые условия явно не по душе, поэтому футболист не против сменить команду.

В «ПСЖ» Альбу хочет видеть аргентинец Лионель Месси, который этим летом сменил Каталонию на Париж.

Нынешнее соглашение Альбы с «Барселоной» истекает летом 2024 года. В текущем сезоне испанский исполнитель сыграл в составе «сине-гранатовых» 11 поединков во всех турнирах.