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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ракитич признался, что хотел бы выступать за «ПСЖ»

08 Ноября 2021 • 21:56 Комментировать (1)

Хавбек «Севильи» Иван Ракитич не исключил, что может покинуть клуб ради переезда во Францию. Игрок не против выступать за «ПСЖ».

«Я бы хотел за них играть. Если «ПСЖ» требуется толковый футболист в центр поля, пусть свяжутся со мной.

Я хотел перейти в этот клуб, когда играл за «Барселону», однако тогда этого не произошло», — цитирует Ракитича Fichajes.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 33-летний хорват провел 10 поединков, записав в актив одну голевую передачу.

Соглашение Ракитича с «Севильей» истекает в конце сезона-2023/24. Портал Transfermarkt оценивает Ивана в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Иван Ракитич
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Комментарии (1)
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Alex1972
08 Ноября 2021 в 22:59
Иван, ты умный, но слишком медленный... Не обижайся...Хе...
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