​Хави: «Месси пожелал мне удачи»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави во время своего представления на «Камп Ноу» высказался по поводу Лионеля Месси.

Напомним, что минувшим летом Лионель Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». Каталонский клуб не смог предложить аргентинцу новый контракт из-за финансовых проблем.

«Месси прислал мне сообщение и пожелал удачи, мы пошутили. Лионель является лучшим футболистом в истории «Барселоны», но теперь его здесь нет», - высказался Хави.

Первый матч у руля «Барселоны» Хави проведёт 20 ноября. В этот день в чемпионате Испании «сине-гранатовые» сыграют против «Эспаньола» в дерби.