​Хави подтвердил, что его звали в сборную Бразилии

В понедельник Хави был представлен в качестве главного тренера «Барселоны». Испанец получил вопрос от журналиста бразильского TNTSports и подтвердил, что его звали тренировать сборную Бразилии. В предложении речь шла о том, чтобы Хави вошёл в тренерский штаб Тите, а позже стал полноценным главным тренером «селесао». Испанец отказался, поскольку хотел работать с «Барселоной».

Отметим, что «Барселона» на текущий момент занимает лишь девятое место в турнирной таблице испанского чемпионата. Первый матч под руководством Хави каталонцы проведут 20 ноября, когда они будут принимать «Эспаньол» в дерби.