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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта: «Хави будет сложнее, чем было Гвардиоле»

08 Ноября 2021 • 16:48 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу назначения Хави главным тренером команды.

- Мы полностью доверяем Хави. Он попал в сложную ситуацию, потому что принимает команду, которую ещё предстоит построить. Так же сложно было Франку Райкарду. А вот Хосепу Гвардиоле было проще, потому что команда на момент его прихода уже была сформирована, - высказался Лапорта.

Хави проведёт свой первый матч в должности главного тренера «Барселоны» в субботу, 20 ноября. В этот день «сине-гранатовые» будут играть против «Эспаньола» в календарном матче испанской Ла Лиги на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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