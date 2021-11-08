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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави: «Дембеле может стать лучшим в мире на своей позиции»

08 Ноября 2021 • 16:39 Комментировать (3)

Новоиспечённый главный тренер «Барселоны» Хави на своей презентации высказался по поводу вингера команды Усмана Дембеле.

«Продление контракта с Усманом Дембеле – один из наших приоритетов. Он может стать лучшим игроком в мире на своей позиции. Потенциал есть, но ему нужно много работать, чтобы показывать стабильно высокий уровень», - поделился своим мнением Хави.

Напомним, что действующий трудовой договор Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона. Француз выступает за каталонский клуб с 2017 года.

В сезоне 2021/2022 Усман Дембеле провёл на поле только 25 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
San13
08 Ноября 2021 в 17:14
ага, осталось этого хрусталика от лазарета отучить, глядишь и принесет какую пользу:)
ARTUR
08 Ноября 2021 в 17:08
Скоро ты запоешь другую песню .
Рустем Белялов
08 Ноября 2021 в 17:00
Он ещё не знает что за фрукт Дембеле
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