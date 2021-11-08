В понедельник Хави был официально представлен как тренер «Барселоны». Каталонский клуб опубликовал на своей страничке в «Твиттере» видео с первым тренерским выходом Хави на стадионе «Камп Ноу».

«Момент настал», - такими словами подписала видео пресс-служба «сине-гранатовых».

The moment has arrived pic.twitter.com/OkSunDBzRk — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021

Первый свой матч у руля «Барселоны» Хави проведёт в субботу, 20 ноября. В этот день каталонцы будут проводить местное дерби против «Эспаньола».

Напомним, что на тренерском мостике «Барселоны» Хави сменил Рональда Кумана. Голландец недавно был уволен на фоне плохих результатов команды. На сегодняшний день «сине-гранатовые» в таблице Ла Лиги идут девятыми.