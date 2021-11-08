​Хави назвал свою цель в «Барселоне»

В понедельник Хави был представлен в качестве главного тренера «Барселоны». Экс-капитан «сине-гранатовых» принимает команду в сложный момент – на сегодняшний день каталонцы располагаются лишь на девятой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

По ходу своей презентации Хави высказался по поводу своей цели в «Барселоне».

- Цель состоит в том, чтобы помочь команде наслаждаться игрой и побеждать. Спасибо фанатам за их любовь. Я надеюсь отплатить им титулами или, по крайней мере, своей работой в этот первый год, - высказался новоиспечённый рулевой «Барселоны».

20 ноября «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». Это будет первый матч Хави у руля команды.