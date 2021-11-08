​Хави представлен как тренер «Барселоны»

В понедельник, 8 ноября, на стадионе «Камп Ноу» был представлен новый главный тренер «Барселоны». Команду принял Хави, который в последние годы трудился в катарском «Аль-Садде».

Как сообщает Football Espana, на трибунах «Камп Ноу» собралось более 25 тысяч человек. Фанаты надеются, что Хави вернёт «Барселону» на топовый уровень в европейском футболе.

Напомним, что в субботу «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» со счётом 3:3. На текущий момент «сине-гранатовые» располагаются на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

Хави дебютирует у руля «Барселоны» 20 ноября, когда каталонцы сыграют против «Эспаньола».