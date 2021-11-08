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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Черышева: «Денис тренируется, но пока не готов играть»

08 Ноября 2021 • 12:14 Комментировать

Футбольный агент Хуан Лопес, который ведет дела российского полузащитника Дениса Черышева», рассказал о состоянии своего клиента в беседе с журналистом Sport24.

Представитель игрока «Валенсии» заявил, что хавбек уже тренируется в общей группе, однако пока не готов выйти на поле.

Напомним, что Черышев испытывал проблемы со связками левого колена.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата 30-летний россиянин принял участие в пяти поединках, записав на свой счет одну результативную передачу.

После 13 туров Ла Лиги «летучие мыши» с 17 баллами занимают десятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев
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