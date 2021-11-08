«Реал» назвал 6 игроков, которых выставит на трансфер

Руководство мадридского «Реала» планирует устроить распродажу футболистов. По сообщениям AS, в список игроков «на выход» попали: Хесус Вальехо, Лука Йович, Эден Азар, Гарет Бэйл, Марсело и Иско.

«Королевский» клуб хочет обновить состав команды и считает, что вышеназванные футболисты больше ему не нужны. «Бланкос» рассчитывают вложить вырученные с трансферов деньги на приобретение французского нападающего Килиана Мбаппе, а также на новый контракт Винисиуса Жуниора.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» идет на втором месте, уступая лидирующему «Реалу Сосьедаду» одно очко. При этом у мадридцев есть игра в запасе.