Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 354 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» назвал 6 игроков, которых выставит на трансфер

08 Ноября 2021 • 08:21 Комментировать (4)

Руководство мадридского «Реала» планирует устроить распродажу футболистов. По сообщениям AS, в список игроков «на выход» попали: Хесус Вальехо, Лука Йович, Эден Азар, Гарет Бэйл, Марсело и Иско.

«Королевский» клуб хочет обновить состав команды и считает, что вышеназванные футболисты больше ему не нужны. «Бланкос» рассчитывают вложить вырученные с трансферов деньги на приобретение французского нападающего Килиана Мбаппе, а также на новый контракт Винисиуса Жуниора.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» идет на втором месте, уступая лидирующему «Реалу Сосьедаду» одно очко. При этом у мадридцев есть игра в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Гарет Бэйл Эден Азар Лука Йович Хесус Вальехо Иско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
08 Ноября 2021 в 08:56
Кроме Иско ,от остальных нужно было избавлятся года три назад.
Wow so63r
08 Ноября 2021 в 09:12
Ну да, 3 года назад Бейл Ливерпулю двушку положил в финале лч, но великому оленю виднее, что его нужно было оказывается слить)
ARTUR
08 Ноября 2021 в 09:21
Три года назад твоя мама если бы сделала аборт ,то ты сейчас тут не вонял,, матч посмотри для начала , даже сам бейл сказал что если бы не Карииус то фиг бы были эти голы ...ты короче даун
Марченко Макс
08 Ноября 2021 в 10:22
Неее ,от всех перечисленных надо .Иско тоже не то пальто ) И это пойдёт на пользу не только Реалу ,но и самим игрокам ,нужна перезагрузка.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
09:42 · Италия. Серия А
«Атлетико» и «Милан» поборются за аргентинского бомбардира
09:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола посетит презентацию Хави в «Барселоне» 1
08:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» назвал 6 игроков, которых выставит на трансфер 4
00:53 · Испания. Ла Лига
«Севилья» выиграла дерби, проведя в большинстве половину матча
07 Ноября
23:15 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Эта ничья заслуженная для «Валенсии» 1
22:37 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» вышел в лидеры Ла Лиги, обыграв «Осасуну»
20:23 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» упустил победу над «Валенсией», дважды пропустив на 90-й минуте 1
18:00 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» прервал серию неудачных матчей, одолев «Хетафе»
17:45 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 1
12:45 · Испания. Ла Лига
Кркич вернётся в Барселону на некоторое время
10:41 · Испания. Ла Лига
«Барселона» раскрыла детали травмы Фати 1
09:25 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Удивлён, что «Барселона» так сильно отстала от «Реала» 4
00:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» вернулся на вершину Ла Лигу, обыграв «Райо Вальекано» 2
00:48 · Испания. Ла Лига
Фалькао травмировал пах в игре против «Реала»
00:12 · Испания. Ла Лига
Хави сообщил руководству «Барселоны», что ему не нужен Люк де Йонг 2
Все новости
Рекомендуем