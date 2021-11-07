Симеоне: «Эта ничья заслуженная для «Валенсии»

«Атлетико» удачно играл против «Валенсии» в календарном матче Ла Лиги, но довольствовался ничьей 3:3, пропустив два мяча в компенсированное время.

- В конце соперник сделал все, чтобы забить гол со стандарта, сея хаос в штрафной площади. «Валенсия» была готова и сфокусирована, эта ничья заслуженная для соперника, - заявил главный тренер мадридцев Диего Симеоне на пресс-конференции.

- В раздевалке я сказал, что сожалею о потерянных двух очках. Игра была отличной с 80-85 удачными минутами, хорошей индивидуальной игрой футболистов. Но, к сожалению, как мы порой бываем правы, сегодня мы ошиблись, - добавил тренер.

Мадридцы могли занимать третье место, но сейчас идут четвертыми, отставание от лидера составляет 5 очков.