«Атлетико» упустил победу над «Валенсией», дважды пропустив на 90-й минуте

Не без сенсаций прошёл очередной матч 13-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» принимала «Атлетико». В основное время поединка забивали только столичные футболисты. Луис Суарес поразил чужие ворота, а Стефан Савич - свои. Но вскоре удары Антуана Гризманна и Шиме Врсалько с интервалом в две минуты, казалось, убили интригу. Напоследок Уго Дуро забил второй мяч «Валенсии», а затем и третий - 3:3!

Россиянин Денис Черышев продолжает набирать кондиции после травмы, в заявку он не попал.