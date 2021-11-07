«Атлетико» упустил победу над «Валенсией», дважды пропустив на 90-й минуте

Не без сенсаций прошёл очередной матч 13-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» принимала «Атлетико». В основное время поединка забивали только столичные футболисты. Луис Суарес поразил чужие ворота, а Стефан Савич - свои. Но вскоре удары Антуана Гризманна и Шиме Врсалько с интервалом в две минуты, казалось, убили интригу. Напоследок Уго Дуро забил второй мяч «Валенсии», а затем и третий - 3:3!
Россиянин Денис Черышев продолжает набирать кондиции после травмы, в заявку он не попал.
Протокол игры
|Валенсия
|3:3
|Атлетико М
|35' Суарес Луис (0:1)
|(1:1) Савич Стефан 50'
|58' Гризманн Антуан (1:2)
|60' Врсалько Шиме (1:3)
|(2:3) Дуро Уго 90'
|(3:3) Дуро Уго 90'
Силлессен Яспер • Фулкье Димитри • Дьякаби Муктар • Альдерете Омар 85' ( Коба Куандреди ( 85') • Гайя Хосе • Солер Карлос 85' ( Вальехо Ману ( 85') • Васс Даниэль 65' ( Андре Маркос ( 65') • Гильямон Уго • 76'Рачич Урош 65' ( Муса Юнус ( 65' ) • 90'Кошта Элдер 85' ( Дуро Уго ( 85') • Гуэдеш Гонсалу
Запасные: Васкес Хесус • Пиччини Кристиано • Хауме Доменек • Мамардашвили Георгий • Бланко Алехандро
Облак Ян • Савич Стефан • Хименес Хосе • Эрмосо Марио • Триппьер Киран 8' ( Врсалько Шиме ( 8' ) • 90'Коке Хорхе • Де Пауль Родриго 87' ( Эррера Эктор ( 87') • Карраско Янник • Корреа Анхель 73' ( Кондогбия Жоффрей ( 73') • Гризманн Антуан • 90'Суарес Луис 87' ( Фелиш Жоау ( 87')
Запасные: Кунья Матеус • Лоди Ренан • Лекомт Бенжамен • Фелипе Аугусто IV
07 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).