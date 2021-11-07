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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» упустил победу над «Валенсией», дважды пропустив на 90-й минуте

07 Ноября 2021 • 20:23 Комментировать (1)
Валенсия
3:3
Атлетико М
окончен

Не без сенсаций прошёл очередной матч 13-го тура Ла Лиги, в котором «Валенсия» принимала «Атлетико». В основное время поединка забивали только столичные футболисты. Луис Суарес поразил чужие ворота, а Стефан Савич - свои. Но вскоре удары Антуана Гризманна и Шиме Врсалько с интервалом в две минуты, казалось, убили интригу. Напоследок Уго Дуро забил второй мяч «Валенсии», а затем и третий - 3:3!

Россиянин Денис Черышев продолжает набирать кондиции после травмы, в заявку он не попал.

Протокол игры  
Валенсия 3:3 Атлетико М
    35' Суарес Луис (0:1)
(1:1) Савич Стефан 50'    
    58' Гризманн Антуан (1:2)
    60' Врсалько Шиме (1:3)
(2:3) Дуро Уго 90'    
(3:3) Дуро Уго 90'    
Силлессен Яспер Фулкье Димитри Дьякаби Муктар Альдерете Омар   85' (Коба Куандреди (   85') Гайя Хосе Солер Карлос   85' (Вальехо Ману (   85') Васс Даниэль   65' (Андре Маркос (   65') Гильямон Уго   76' Рачич Урош   65' (Муса Юнус (   65'   90') Кошта Элдер   85' (Дуро Уго (   85') Гуэдеш Гонсалу
Запасные: Васкес Хесус Пиччини Кристиано Хауме Доменек Мамардашвили Георгий Бланко Алехандро
Облак Ян Савич Стефан Хименес Хосе Эрмосо Марио Триппьер Киран   8' (Врсалько Шиме (   8'   90') Коке Хорхе Де Пауль Родриго   87' (Эррера Эктор (   87') Карраско Янник Корреа Анхель   73' (Кондогбия Жоффрей (   73') Гризманн Антуан   90' Суарес Луис   87' (Фелиш Жоау (   87')
Запасные: Кунья Матеус Лоди Ренан Лекомт Бенжамен Фелипе Аугусто IV
07 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Ноября 2021 в 20:35
Симеоне их поубивает что случилось с игрой матрасников не пойму ...Где эта чудо оборона ??
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окончен Вильярреал 1:0 Хетафе
окончен Валенсия 3:3 Атлетико М
Идет 61 минута Мальорка 0:0 Эльче
Идет 58 минута Осасуна 0:0 Реал Сосьедад
07.11  23:00 Бетис ... Севилья 2.95 3.2 2.55
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