Кркич вернётся в Барселону на некоторое время

Форвард «Виссел Кобе» Боян Кркич получил травму в матче 33 тура японского чемпионата против «Нагои» и прошел обследование в больнице. Официальный сайт клуба, сообщает, что 31-летний испанец имеет растяжение мышцы бедра и выбыл до конца года. Восстанавливаться после травмы Кркич будет в Барселоне.

- Мне очень жаль, что получил травму, когда играл все лучше и лучше, а также наладил взаимопонимание с партнерами. Тем не менее, футбол и травмы идут рядом, - заявил Кркич.

Некогда мегаперспективный воспитанник «Барселоны» провел всего шесть матчей в 2021 году, в которых отметился одним результативным ударом.