Иньеста прокомментировал назначение Хави главным тренером «Барселоны»

Легендарный хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста, который в настоящий момент выступает за японский клуб «Виссел Кобе», высказался о назначении Хави Эрнандеса главным тренером каталонского коллектива.

«Хави вернулся домой, он подходит для этой работы. Хочу пожелать ему успехов. Верю, что все сложится хорошо. Желаю всего самого лучшего клубу и новому главному тренеру», - передает слова Андреса пресс-служба Примеры.

До перехода в «Барселону» Хави на протяжении нескольких лет тренировал катарский «Аль-Садд».

41-летний специалист заключил с «сине-гранатовыми» контракт до лета 2024 года.