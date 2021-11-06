Пуйоль отреагировал на возвращение Хави в «Барселону»

Экс-капитан и защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на возвращение Хави Эрнандеса в стан «сине-гранатовых». 41-летний специалист занял пост главного тренера команды, подписав соглашение до лета 2024 года.

«Друг, желаю тебе удачи. Уверен, все будет хорошо. С возвращением домой», - гласит сообщение Карлеса в инстаграм-аккаунте.

На посту главного тренера «Барселоны» Хави заменил Рональда Кумана. Голландского наставника уволили из-за неудачных результатов в первой части сезона.

После 11 сыгранных матчей «сине-гранатовые» занимают лишь девятое место в таблице Ла Лиги.