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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуйоль отреагировал на возвращение Хави в «Барселону»

06 Ноября 2021 • 14:08 Комментировать (1)

Экс-капитан и защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на возвращение Хави Эрнандеса в стан «сине-гранатовых». 41-летний специалист занял пост главного тренера команды, подписав соглашение до лета 2024 года.

«Друг, желаю тебе удачи. Уверен, все будет хорошо. С возвращением домой», - гласит сообщение Карлеса в инстаграм-аккаунте.

На посту главного тренера «Барселоны» Хави заменил Рональда Кумана. Голландского наставника уволили из-за неудачных результатов в первой части сезона.

После 11 сыгранных матчей «сине-гранатовые» занимают лишь девятое место в таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Карлес Пуйоль
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ivan_petrenko95
06 Ноября 2021 в 14:18
вот бы пуйоля и иньесту в тренерский штаб, это было бы эпично..
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