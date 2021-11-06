Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 268 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави обратился к болельщикам «Барселоны»

06 Ноября 2021 • 13:52 Комментировать

Новоиспеченный наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес обратился к поклонникам «сине-гранатовых».

«Любимые кулес, я вернулся домой. Буду работать там, где вырос. «Барселона» - клуб всей моей жизни. Хочу снова ощутить атмосферу «Камп Ноу» и услышать возгласы наших болельщиков. Огромная благодарность клубу за оказанное доверие. Спасибо фанатам, которые поддержали мою кандидатуру. История продолжается», - говорится в публикации Эрнандеса в инстаграм-аккаунте.

Хави подписал с каталонским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.11  16:00 Эспаньол ... Гранада 1.87 3.5 4.6
06.11  18:15 Сельта ... Барселона 3.55 3.7 2.03
06.11  20:30 Алавес ... Леванте 2.65 3.15 2.9
06.11  23:00 Реал Мадрид ... Райо Вальекано 1.43 5.2 7
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
14:15 · Испания. Ла Лига
Иньеста прокомментировал назначение Хави главным тренером «Барселоны»
14:08 · Испания. Ла Лига
Пуйоль отреагировал на возвращение Хави в «Барселону» 1
13:52 · Испания. Ла Лига
Хави обратился к болельщикам «Барселоны»
13:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Агуэро в Китае
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет усилиться защитником «Челси»
10:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил продлить контракт с Кроосом 1
09:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» собирается подписать трёх новичков в январе 3
09:28 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» - лучший клуб мира, мы обязаны побеждать»
09:21 · Англия. Премьер-лига
Тухель заявил, что «Челси» может подписать Кунде 1
09:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Нужно продолжать верить в Бэйла»
00:56 · Испания. Ла Лига
«Кадис» покинул зону вылета, одолев «Атлетик»
00:37 · Испания. Ла Лига
Лапорта подтвердил, что Хави возглавит «Барселону»
05 Ноября
18:54 · Испания. Ла Лига
​«Аль-Садд» показал прощание с Хави фото
18:39 · Испания. Ла Лига
​Кроос отреагировал на слухи о себе
18:20 · Италия. Серия А
«Реал» попытается перехватить у «Тоттенхэма» защитника «Интера» слухи
Все новости
Рекомендуем