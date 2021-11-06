Хави обратился к болельщикам «Барселоны»

Новоиспеченный наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес обратился к поклонникам «сине-гранатовых».

«Любимые кулес, я вернулся домой. Буду работать там, где вырос. «Барселона» - клуб всей моей жизни. Хочу снова ощутить атмосферу «Камп Ноу» и услышать возгласы наших болельщиков. Огромная благодарность клубу за оказанное доверие. Спасибо фанатам, которые поддержали мою кандидатуру. История продолжается», - говорится в публикации Эрнандеса в инстаграм-аккаунте.

Хави подписал с каталонским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2024 года.