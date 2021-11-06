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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла замену Агуэро в Китае

06 Ноября 2021 • 13:17 Комментировать

Конголезский форвард Седрик Бакамбу, который выступает в китайском чемпионате за «Бейнзин Гоань», имеет вариант продолжения карьеры в испанской Ла Лиге.

По информации журналистов AS, заинтересованность в подписании 30-летнего африканца проявляет каталонская «Барселона», подыскивающая усиление в атаку после потери аргентинца Серхио Агуэро. «Сине-гранатовые» могут заполучить Седрика бесплатно, поскольку его контракт с китайцами рассчитан до конца текущего года.

В текущем сезоне чемпионата Китая Бакамбу провел 13 матчей, забил пять мячей (два – с пенальти) и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Седрик Бакамбу
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