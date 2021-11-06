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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» решил продлить контракт с Кроосом

06 Ноября 2021 • 10:09 Комментировать (1)

Боссы мадридского «Реала» планируют пролонгировать сотрудничество с немецким полузащитником команды Тони Кроосом. По данным инсайдера Николо Скиры, «королевский» клуб в ближайшее время предложит футболисту новую сделку. Испанский гранд хочет продлить действующий контракт на один год.

Напомним, что текущее соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

Ранее появилась информация о возможном трансфере Крооса. Подписать немецкого игрока хочет французский «ПСЖ».

Тони защищает цвета «Реала» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги полузащитник сыграл четыре матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
06 Ноября 2021 в 10:39
Агроном его решил оставить , ему так легче следить за игрой ,жевать нужно медленнее, Кросс очень тормозит атаку . Раньше он хоть пасы выдавал острейшие , хотя бы один из десяти был на продвижение атаки ,сейчас он лишь в обороне ! Апатия у него к футболу.
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