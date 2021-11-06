«Реал» решил продлить контракт с Кроосом

Боссы мадридского «Реала» планируют пролонгировать сотрудничество с немецким полузащитником команды Тони Кроосом. По данным инсайдера Николо Скиры, «королевский» клуб в ближайшее время предложит футболисту новую сделку. Испанский гранд хочет продлить действующий контракт на один год.

Напомним, что текущее соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

Ранее появилась информация о возможном трансфере Крооса. Подписать немецкого игрока хочет французский «ПСЖ».

Тони защищает цвета «Реала» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги полузащитник сыграл четыре матча.