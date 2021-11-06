«Барселона» собирается подписать трёх новичков в январе

Каталонская «Барселона», сменившая главного тренера, планирует усилить состав в грядущее трансферное окно. По сообщениям Onze, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта планирует пригласить минимум трех новых футболистов.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «сине-гранатовых» к игрокам атакующего плана. На «Камп Ноу» сватают Кингсли Комана, Рахима Стерлинга и Эдинсона Кавани.

Напомним, что на прошлой неделе с поста главного тренера команды был уволен Рональд Куман. На освободившееся место назначили легенду «Барселоны» Хави Эрнандеса.

В настоящий момент каталонцы занимают лишь 11 место в таблице чемпионата Испании.