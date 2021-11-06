Хави: «Барселона» - лучший клуб мира, мы обязаны побеждать»

Испанский специалист Хави Эрнандес был назначен главным тренером каталонской «Барселоны». 41-летний наставник прокомментировал свое возвращение в родной клуб.

«Это лучший клуб мира. «Барселона» обязана побеждать. От нас ждут только победу, мы не можем играть вничью или проигрывать. Здесь максимальные требования. У меня отличный настрой, буду очень много работать, чтобы исправить нынешнее положение дел. Работа всей командой – это самый важный момент», - приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Хави подписал с «сине-гранатовыми» долгосрочный контракт, рассчитанный до 2024 года. У руля команды он сменил голландца Рональда Кумана.